Galatasaray'dan Jo Wilson'a davet!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Wilfried Zaha transferini sunarken 'Galatasaray' telaffuzu sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok beğenilen İskoç muhabir Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:57
Galatasaray'dan Jo Wilson'a davet!
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Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyurduğu videosunda yer alan Sky Sport muhabiri Jo Wilson'ı Türkiye'ye davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Jo Wilson'a düzgün telaffuzu nedeniyle teşekkür edilirken, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'a bekliyoruz" sözleri kullanıldı.

Sky Sports'un ünlü muhabiri Jo Wilson, Zaha transferi sonrası canlı yayında Galatasaray kulübünden davet beklediğini açıklamıştı. Wilson'un özellikle 'Galatasaray' telaffuzu çok konuşuldu.


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