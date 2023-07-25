Galatasaray'dan Uros Racic hamlesi

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Valencia'dan Uros Racic'i takibine aldığı ileri sürüldü. 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun ise İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgi topladığı kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:57
Galatasaray'dan Uros Racic hamlesi
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Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu. Geçen sezon Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Valencia'ya geri dönmüştü. 

Uros Racic

KULÜBÜ İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Galatasaray, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. 

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.

Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı. 


Uros Racic galatasaray transfer

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