Carlo Ancelotti'den Gabriel Sara açıklaması!

27.03.2026 11:17:00
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından Sara hakkında konuşurken Dünya Kupası kadrosuna değindi.

Liglere verilen milli takım arasında Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan özel maçta Fransa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fransa'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Fransa'nın gollerini Kylian Mbappe ve Hugo Ekitike, Brezilya'nın tek golünü ise Gleison Bremer attı.

Galatasaray'dan Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez yer aldığı Brezilya Milli Takımı'nda ilk maçına Fransa karşısında çıktı. Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil oldu. Fransa maçının ardından konuşan Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Gabriel Sara'yla birlikte milli takımda ilk maçlarına çıkan futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ancelotti açıklamasında, "Bence bugün ilk kez sahaya çıkan yeni oyuncuların gelişimi çok iyi ve olumluydu. Igor Thiago ve Danilo çok iyi oynadı, Gabriel Sara da Ibanez gibi rolünü iyi oynadı." dedi. 2026 Dünya Kupası için kadro seçiminin zor olabileceğini belirten Ancelotti “Sanırım nihai listeyi seçmek benim için o kadar kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör Dünya Kupası kadrosuyla ilgili ayrıca, "Önümüzdeki iki ayda dünya çapındaki maçlar Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda hangi oyuncuların yer alabileceğini gösterecek. Çok fazla rekabet var" açıklamasında bulundu.

