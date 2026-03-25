İngiliz basınından flaş iddia: Premier Lig devlerinden Gabriel Sara'ya kanca!

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Brezilya Milli Takımı'na giden Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig takımlarının devrede olduğu öne sürüldü.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Brentford ve Bournemouth, 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı takip ediyor.

Aston Villa'da Emiliano Buendia'nın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılabilir. Aston Villa'nın, Buendia yerine düşündüğü ismin Gabriel Sara olduğu yazıldı.

İngiltere'den daha önce de Leeds United ile adı geçen Gabriel Sara'nın, kariyerinin bir sonraki aşamasında Premier Lig'de forma giymeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Galatasaray forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.