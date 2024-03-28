Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e telefon!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Avusturya maçında performansını beğendiği Arda Güler'i aradı ve motivasyonunu yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:00
Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e telefon!
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avusturya maçının ardından Arda Güler'i aradı.

ANCELOTTI İLETİŞİME GEÇTİ

İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i yakından takip ettiği ve maçın ardından 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi.

Ancelotti'nin Arda Güler'i performansından dolayı överek genç yıldızın motivasyonunu yükselttiği aktarıldı.

ORTA SAHA, RÖVEŞATA

Arda'nın, Real Madrid'in Osasuna ile oynadığı maçta orta sahadan direğe takıldığı, Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı mücadelede ise röveşatasında kaleciye takıldığı hatırlatıldı. Genç yıldızın, söz konusu pozisyonlarda akrobatik gollere yaklaşsa da fileleri havalandıramadığına değinildi.

DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİR

Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'in son maçlardaki yükselen formunun farkında olduğu ve genç yıldızı sezonun kalan diliminde daha fazla kullanabileceği kaydedildi.

BU SEZON REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 7 maçta 98 dakika süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.


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