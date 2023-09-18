Real Madrid üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:32

Güncelleme: 18.09.2023 - 07:32

Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

Murcia kentinde oynana final maçında 19 sayı 5 asist ile oynayan Real Madridli Facundo Campazzo, Süper Kupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.

Süper Kupayı 10 kez ile en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 6 kez ile Barcelona izliyor.