Real Madrid üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı
İspanya Basketbol Süper Kupasını finalde Unicaja Malaga'yı 88-81 yenen Real Madrid kazandı.
Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.
Murcia kentinde oynana final maçında 19 sayı 5 asist ile oynayan Real Madridli Facundo Campazzo, Süper Kupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.
Süper Kupayı 10 kez ile en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 6 kez ile Barcelona izliyor.
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