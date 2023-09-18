Real Madrid üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı

İspanya Basketbol Süper Kupasını finalde Unicaja Malaga'yı 88-81 yenen Real Madrid kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:32
Real Madrid üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı
Abone Ol google-news

Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

Murcia kentinde oynana final maçında 19 sayı 5 asist ile oynayan Real Madridli Facundo Campazzo, Süper Kupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.

Süper Kupayı 10 kez ile en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 6 kez ile Barcelona izliyor.


Player Alanı
real madrid Unicaja Malaga İspanya Süper Kupası

İlgili Haberler

Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti

Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti
Real Madridli 4 futbolcuya şok suçlama: Gözaltına alındılar!

Real Madridli 4 futbolcuya şok suçlama: Gözaltına alındılar!
Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı

En Çok Okunan Haberler