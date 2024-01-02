Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Mallorca maçında...'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:21

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3 Ocak Çarşamba akşamı oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek" dedi.

"ARDA'NIN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK"

Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." açıklamasını yaptı.

"REAL MADRID'DE ÇOK MUTLUYUM"

Yeni sözleşmesiyle ilgili gelen sorusu üzerine Ancelotti, "Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor. Benim acelem yoktu. Zamanlama önemli değil. Hem Real Madrid hem ben çok mutluyuz ve yola birlikte devam etme kararı aldık" dedi.

"YENİ STOPER ARAMIYORUZ"

David Alaba'nın sezonu kapatması sonrası yeni stoper isteyip istemediğiyle ilgili gelen soruya Ancelotti, "Yeni stoper aramıyoruz. İki eksiğimiz var ama Tchouameni ve Dani Carvajal gibi stoper için iki tane daha acil durum çözümümüz mevcut" cevabını verdi.

"MÜMKÜN OLURSA OYNAYACAK"

"Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa yarın (çarşamba) Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak."

Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.