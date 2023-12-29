Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: 'Aceleci bir karar'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:02

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:02

Real Madrid'e transfer olduğu geçtiğimiz yazdan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve İspanyol takımında henüz maça çıkma şansı bulamayan Arda Güler, 2023 yılını buruk bir tatla kapatıyor.

ARABİSTAN KAFİLESİNDE YER ALABİLİR

NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre; takım arkadaşları Noel tatilindeyken Arda tek başına çalışmalarına devam ediyor. Genç yeteneğin geri dönüş tarihi henüz belli olmasa da 10 Ocak'ta Suudi Arabistan'da Atletico Madrid ile oynanacak olan İspanya Süper Kupa maçının kadrosunda yer alabileceği belirtiliyor.

MALLORCA MAÇI ERKEN OLUR

Noel tatili dönüşü takımla çalışmalara başlaması beklenen Arda Güler'in, 3 Ocak'ta Mallorca'ya karşı oynanacak olan La Liga maçında yer alma ihtimali "aceleci bir karar" olarak yorumlanıyor.

KRAL KUPASI FIRSATI

Sezonun ikinci yarısında İspanya Kral Kupası maçlarının da başlayacak olması ise Arda Güler için bir fırsat olarak görülüyor. Real Madrid, 6 Ocak'ta kupanın son 32 turunda İspanya 4. Lig takımı Arandina'ya konuk olacak. Arda da dahil olmak üzere takımdaki genç yeteneklerin bu maçta süre alabilmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.