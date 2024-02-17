Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Mücadele etmek zorunda'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:30

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:30

LaLiga'nın 25. hafta maçında lider Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano karşısına çıkacak.

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in bu müsabakada süre alıp alamayacağı ise merak konusu.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bu konu soruldu.

"ARDA GÜLER İYİ DURUMDA VE OYNAYABİLİR"

Ancelotti, Arda Güler'in iyi durumda olduğunu ve oynayabileceğini söyledi. Deneyimli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı.

"İyi bir seviyede. Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabırlı olun."

Real Madrid ile LaLiga'da 2, Kral Kupası ve Süper Kupa'da 1'er maça çıkan Arda Güler toplam 89 dakikada sahada kaldı.

Rayo Vallecano-Real Madrid maçı yarın TSİ 16:00'da oynanacak.