Talipleri artıyor: Alman devleri, Arda Güler'in peşinde!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:51

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:51

Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in bir kez daha kiralık ayrılığı gündeme geldi.

BORUSSIA DORTMUND DEVREDE

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmadan önce peşinde olduğu Borussia Dortmund'un milli futbolcu için bir kez daha devrede olduğu öne sürüldü.

NTV Spor'un Alman basınından aktardığı habere göre, Borussia Dortmund'un Arda Güler'in kiralanması için yaz transfer döneminde Real Madrid ile temasa geçeceği iddia edildi.

Öte yandan Arda Güler'in Bundesliga'dan bir talibinin daha çıktığı haber detayında yer aldı.

XABI ALONSO DA İSTİYOR

Bu sezon Bayer Leverkusen'de yakaladığı başarıyla birçok Avrupa devinin gündeminde olan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği dile getirildi.

Xabi'nin Real Madrid ile iyi bağlantılarının vurgulandığı haberde Leverkusen'in oynadığı hücum futbolunun Arda Güler için cazip olabileceği kaydedildi.

Haberde Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra Tottenham'ın da genç futbolcuyu kiralamak isteyen kulüpler arasında olduğu aktarıldı.

4 MAÇTA 89 DAKİKA SÜRE ALDI

Arda Güler bu sezon Real Madrid ile 4 maça çıkıp sadece 89 dakika süre alabildi.