Tartışmanın ayrıntıları ortaya çıktı: Ancelotti'nin Arda Güler kararına oğlundan müdahale!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in 4-0 galip geldiği Girona karşılaşmasının etkileri İspanya'da sürmeye devam ediyor. Son dakikalarda kazanılan penaltıyı milli futbolcu Arda Güler'e kullandırtmak isteyen eflatun-beyazlı ekibin futbolcuları arasında çıkan tartışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:29
Tartışmanın ayrıntıları ortaya çıktı: Ancelotti'nin Arda Güler kararına oğlundan müdahale!
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La Liga'da önceki hafta sonu oynanan ve Real Madrid'in 4-0 galip geldiği Girona maçının son dakikasında meydana gelen penaltı pozisyonu İspanya'da tartışılmaya devam ediyor.

Real Madrid - Girona karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve 90. dakikada rakip ceza sahasında düşürülen Arda Güler, takımına penaltı kazandırmıştı.

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Tchouameni ve Camavinga kazanılan penaltıyı Arda Güler'in kullanmasını isterken, topu eline alan Joselu atıştan vazgeçmeyi reddetti.

Carlo Ancelotti

ANCELOTTI, ARDA KULLANSIN DEDİ

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre, o anda Carlo Ancelotti devreye girdi ve Carvajal'e Arda'nın penaltıyı kullanması gerektiğini söyledi.

Bu haber Joselu'ya gönderileceği sırada ise bu kez İtalyan hocanın teknik heyetinde yer alan oğlu Davide Ancelotti yedek kulübesinden çıkarak duruma müdahale etti. 

OĞLU MÜDAHALE ETTİ

Davide saha içinde gereksiz tartışmaya yol açılmaması adına Carvajal'e penaltıyı Joselu'nun atmasına izin vermesini söyledi.

İspanyol golcü, penaltıyı kaçırırken Joselu'yu ilk teselli eden ise Arda Güler oldu.

Öte yandan haberde, Arda'nın hâlâ taktiksel ve fiziksel düzeyde gelişmeye ihtiyacı olduğu yorumu yapılırken, teknik heyetin genç futbolcunun çalışmalarından memnun olduğu ve takıma ve şehre çok iyi uyum sağladığı ifade edildi.


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