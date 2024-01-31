Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Onun arkasında Türkiye var'

İspanya 1. Lig ekibi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu. İtalyan hoca, Arda Güler'e ilişkin, "Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyor. Sabırlı olmak zorundasınız. Onun arkasında Türkiye gibi kocaman bir ülke var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:21
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Onun arkasında Türkiye var'
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bir basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik direktör, basın toplantısında Arda Güler'le ilgili de konuştu. Ancelotti, "Arda Güler, sakatlığının ardından çok iyi ilerliyor. Sabırlı olun, o sadece 18 yaşında" diye konuştu.

"ONUN ARKASINDA TÜRKİYE VAR"

Arda Güler'in oynama zamanının geleceğini de aktaran Ancelotti, "Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyor. Sabırlı olmak zorundasınız. Onun arkasında Türkiye gibi kocaman bir ülke var. Zamanı mutlaka gelecektir" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'e transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, 2024 yılıyla birlikte eflatun-beyazlı forma ile sahaya çıkma şansı yakalamıştı.

18 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Real Madrid'de 3 maçta süre buldu.


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