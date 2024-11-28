Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Tecrübe eksikliği var'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası Liverpool - Real Madrid maçına sahne oldu. Dev karşılaşmada Liverpool Mac Allister ve Gakpo'nun golleriyle galibiyete ulaştı.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ise ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. Carlo Ancelotti tarafından 56 dakika görev verilen Arda, yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Karşılaşmanın ardından Ancelotti, Arda Güler'i neden oyundan aldığını ve 19 yaşında futbolcuda eksik gördüğü noktayı açıkladı.
'TECRÜBE EKSİKLİĞİ VAR'
Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili sözleri şöyle:
"Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi. O kaliteye sahip. Arda çok genç, sadece tecrübe eksikliği var."
Etiketler: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti
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