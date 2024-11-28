Sesi yayına yansıdı: Carlo Ancelotti'nin Arda Güler tepkisi dikkat çekti!
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler'in çektiği isabetsiz şutun ardından Carlo Ancelotti'nin verdiği tepki dikkat çekti.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Anfield'da Liverpool'un konuğu oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Liverpool, Real Madrid'i 2 golle geçti.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister ve 76. dakikada Gakpo kaydetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe, Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltıyı gole çeviremedi.
ARDA GÜLER İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 11 BAŞLADI
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında forma şansı buldu. Arda Güler böylece kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. Sağ kanatta görev alan Arda Güler zaman zaman da ceza sahası içine girerek golü kovaladı.
19 yaşındaki futbolcunun bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti oldukça sinirlendi.
SESİ YAYINA YANSIDI
Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı.
Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı. Vazquez oyuna girdikten kısa bir süre sonra takımına penaltı kazandırdı ancak Mbappe bu penaltıyı gole çeviremedi.
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