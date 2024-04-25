Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Bir süredir oynamaya hazırdı ama...'

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi görüşlerini aktardı. İtalyan hoca, milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmada forma giyme ihtimali hakkında, "Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:40
Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Bir süredir oynamaya hazırdı ama...'
Abone Ol google-news

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in kalan maçlarda daha fazla oynayabileceğini söyledi.

"DAHA FAZLA OYNAMAYI HAK EDİYORDU"

İtalyan teknik direktör, "Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık. Daha fazla oynamayı hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid'in, ligde Real Sociedad deplasmanına konuk olacağı maç 26 Nisan Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan 19 yaşındaki Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.


arda güler haberleri carlo ancelotti haberleri real madrid haberleri real sociedad haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

İspanyollar duyurdu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde!

İspanyollar duyurdu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde!
Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti!

Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti!
Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: 'Kısa süre içerisinde...'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: 'Kısa süre içerisinde...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başarılı insanların 8 sırrı: Bunları yapanların milyoner olma şansı daha yüksek

Başarılı insanların 8 sırrı: Bunları yapanların milyoner olma şansı daha yüksek
Mersin’de trafik kazası: Kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Mersin’de trafik kazası: Kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Futbol sahasında skandal görüntüler: Yüzüne tekme atılan antrenörün dili boğazına kaçtı!

Futbol sahasında skandal görüntüler: Yüzüne tekme atılan antrenörün dili boğazına kaçtı!
Gelinim Mutfakta 25 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Mersin’de hasat erken başladı: Kilosu 45 TL

Mersin’de hasat erken başladı: Kilosu 45 TL
Batuhan Karadeniz’den Wanda Nara’ya sert tepki: ‘Bu ülkenin ahlaki değerleri var!’

Batuhan Karadeniz’den Wanda Nara’ya sert tepki: ‘Bu ülkenin ahlaki değerleri var!’
Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi

Azerbaycan mutfağının şahı: Üç bacı dolması tarifi
24 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Survivor, Taş Kağıt Makas, Müge Anlı, Sandık Kokusu reyting sıralaması

24 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Survivor, Taş Kağıt Makas, Müge Anlı, Sandık Kokusu reyting sıralaması