Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Bir süredir oynamaya hazırdı ama...'
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi görüşlerini aktardı. İtalyan hoca, milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmada forma giyme ihtimali hakkında, "Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık" ifadelerini kullandı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in kalan maçlarda daha fazla oynayabileceğini söyledi.
"DAHA FAZLA OYNAMAYI HAK EDİYORDU"
İtalyan teknik direktör, "Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık. Daha fazla oynamayı hak ediyordu" ifadelerini kullandı.
7 MAÇTA FORMA GİYDİ
Real Madrid'in, ligde Real Sociedad deplasmanına konuk olacağı maç 26 Nisan Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan 19 yaşındaki Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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