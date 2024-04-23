İspanyollar duyurdu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde!

İspanyol basını, Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in Real Sociedad karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:29
İspanyollar duyurdu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde!
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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, İspanyol devinde beklediği süreleri alamamıştı.

El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup eden ve bitime 6 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkaran Real Madrid'de Ancelotti kadroda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE İDDİASI

NTV Spor'un İspanya merkezli AS'tan aktardığına göre bu isimlerden biri de Arda Güler olacak.

Haberde milli futbolcunun 26 Nisan Cuma günü Real Sociedad ile deplasmanda oynayacakları maça ilk 11'de çıkacağı belirtildi.

ANCELOTTİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası yaptığı açıklamada, "Şimdi her şeyi sakin bir şekilde değerlendireceğiz. Arda Güler artık istediği dakikalara sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maça çıkıp 122 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol katkısı verdi.


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