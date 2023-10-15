Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı: Hayran kaldı!
Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği hakkında karar verdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında kararını verdi.
Relovo'nun haberine göre, İtalyan teknik adam, Arda Güler'e hayran kaldı.
ANCELOTTI KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Ancelotti'nin başlangıçtaki fikrinin Arda için bir 'adaptasyon' sezonu olacağını yönünde olduğunu belirten gazete, bu fikrin 180 derece değiştiğini belirtti.
Habere göre Ancelotti, Arda'nın antrenmandaki yeteğini gördükten sonra takımda gerçek bir rol oynaması gerektiğine karar verdi.
Arda Güler sakatlıklar sebebiyle henüz herhangi bir resmi maçta Real Madrid forması giyemedi.
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