Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda milli futbolcu Arda Güler yer aldı.
Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler çalışmalarına devam ediyor.
Real Madrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Güler'in fotoğrafını kullandı.
MİLLİ ARADAN SONRA DÖNEBİLİR
Arda Güler'in antrenman fotoğrafını paylaşan Real Madrid, Türkçe bir mesajla, "İyi Akşamlar" yazısını kullandı.
Real Madrid'de düz koşulara başlayan Arda Güler'in, milli aradan sonra maçlara çıkabilmesi de bekleniyor.
?????? İyi akşamlar! pic.twitter.com/sHYHO2IFTU— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2023
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