Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri: 'Çok genç ama...'

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:18

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:18

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Real Madrid karşılaşmadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılırken, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, kupayı 5. kez kazandı.

64 yaşındaki teknik adam, maç sonrası TRT SPOR'a kupa sevincini değerlendirdi.

Ancelotti'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sanki bir rüyadayım. Beni uyandırmasın kimse. Bu güzel başarıyı, sevinci, mutluluğu yaşamak çok güzel bir duygu. Elde edilen bu zaferden dolayı çok mutluyuz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çok iyi oynadık. Kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum."

"ÇOK GENÇ AMA ÇOK BÜYÜK YETENEK"

Milli oyuncu Arda Güler hakkında da konuşan Ancelotti, "O çok genç ama çok büyük yetenek. Başarılı bir grafik çizdi. Ona güveniyoruz" dedi.