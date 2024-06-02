İrfan Can Kahveci'den Arda Güler paylaşımı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:10

Güncelleme: 02.06.2024 - 12:10

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyonluğa uzanan Real Madrid'de Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olmayı başarmıştı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eski takım arkadaşı Arda Güler'i unutmadı.

Yıldız oyuncu, Arda için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Seninle gurur duyuyorum. Daha nice başarılarına kardeşim" ifadelerini kullandı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin o paylaşımı: