Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası ilk sözler: 'En büyük hayalim...'

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund’da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı.

İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan Real Madrid’in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Arda, tarihi başarı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim. Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak."

Many thanks to everyone who played a part in creating such a beautiful finale for my first season. Being a part of this amazing team fills me with pride and joy. My biggest dream is to play a significant role in the team that wins the 16th Champions League title. ?? #HalaMadrid pic.twitter.com/JUnFv80cb4