Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası ilk sözler: 'En büyük hayalim...'

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Güler, tarihi zafer sonrası bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:59
Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası ilk sözler: 'En büyük hayalim...'
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund’da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı.

İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 

Öte yandan Real Madrid’in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Arda, tarihi başarı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim. Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak."

 


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