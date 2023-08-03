Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: '18 yaşındaki bir uzaylı'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. Ancelotti ayrıca Arda Güler'i överken 18 yaşındaki bir uzaylıya benzetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:37
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: '18 yaşındaki bir uzaylı'
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Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in transfer olan milli yıldız Arda Güler, ABD kampında sakatlık yaşamıştı. 

'AMELİYAT OLUP OLMAYACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Juventus ile hazırlık karşılaşmasının ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

'18 YAŞINDAKİ BİR UZAYLI' 

Ayrıca İtalyan teknik adam,  Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı" benzetmesinde bulundu. 

 


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