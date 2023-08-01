Carlo Ancelotti'nin yeni planı : Arda Güler yerine Nico Paz

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yaşadığı sakatlığın ardından, 18 yaşındaki genç yetenek Nico Paz'a şans verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:10
Carlo Ancelotti'nin yeni planı : Arda Güler yerine Nico Paz
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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid'e Arda Güler'den kötü haber gelmişti. 

Genç oyuncunun antrenmanda yaşadığı uzun süreliği sakatlığın ardından Ancelotti'nin yeni planı belli oldu.

ARDA GÜLER'İN YERİNE NICO PAZ

NTV Spor'un El Desmarque'den aktardığı habere göre, İtalyan teknik adam, sağ dizinde menisküs yırtığı belirlenen ve aylarca sahalardan uzak kalması beklenen Arda'nın yokluğunda Nico Paz'a şans verecek.

ANCELOTTI ETKİLENDİ 

18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in ABD kampı kadrosunda yer alıyor. İspanyol asıllı Arjantinli orta saha oyuncusu, takımının Milan ve Manchester United ile oynadığı hazırlık maçlarında sonradan oyuna girdi ve performansıyla Ancelotti'yi etkiledi. 

Geçen sezon Real Castilla formasıyla 17 maç oynayan Nico Paz, 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.


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