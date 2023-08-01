İspanyol basınında gündem Arda Güler'in sakatlığı
Arda Güler'in dizinden geçirdiği sakatlığı atlatmasının 2 ay süreceği iddia edildi.
Real Madrid'in ABD kampında antrenmanda sakatlık geçiren Arda Güler'in sakatlığı İspanyol basınında gündem oldu.
As'ın haberinde Arda Güler'in iç menisküs sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğu belirtildi. Milli futbolcumuzun Eylül ayı sonunda sahaya çıkacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.
AMELİYATSIZ 3, AMELİYATLA 5 AY
Daha önce çıkan haberlerde Arda'nın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler, o günden bu yana antrenmanlarda özel kontrollerle yer alıyordu.
Real Madrid henüz Arda Güler'in tedavi süreci ve sahalara yaklaşık dönüş süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
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