İspanyol basınında gündem Arda Güler'in sakatlığı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 08:57

Güncelleme: 01.08.2023 - 08:59

Real Madrid'in ABD kampında antrenmanda sakatlık geçiren Arda Güler'in sakatlığı İspanyol basınında gündem oldu.

As'ın haberinde Arda Güler'in iç menisküs sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğu belirtildi. Milli futbolcumuzun Eylül ayı sonunda sahaya çıkacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

AMELİYATSIZ 3, AMELİYATLA 5 AY

Daha önce çıkan haberlerde Arda'nın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler, o günden bu yana antrenmanlarda özel kontrollerle yer alıyordu.

Real Madrid henüz Arda Güler'in tedavi süreci ve sahalara yaklaşık dönüş süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.