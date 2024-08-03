Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'En iyi 3 oyuncudan...'
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler'i övdü. Ancelotti, "Arda Güler, dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan birisi olabilir" ifadelerini kullandı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi.
İspanyol basınından AS'a konuşan Ancelotti, "Arda Güler, dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan birisi olabilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ancelotti'nin gelecek sezondan itibaren Arda Güler'i daha çok orta sahada kullanmayı planladığı ve hazırlık maçlarında da bunun provasının yapılacağı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ
Daha önce yaptığı açıklamalarda Arda'nın tarihin en iyi futbolcularından biri olabileceğini söyleyen Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir" demişti.
Arda için özel bir sezon olabileceğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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