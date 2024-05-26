Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe'den ayrılık açıklaması!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 14:17

Güncelleme: 26.05.2024 - 14:17

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Fransa Kupası'nda mağlup ettikleri Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fransız kulüpten daha önce ayrılacağını açıklayan Mbappe, "PSG'ye kupa ile veda etmekten daha iyi bir şey olamazdı. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ KULÜBÜMÜ ZAMANINDA AÇIKLAYACAĞIM"



Real Madrid ile uzun zamandır adı geçen Fransız yıldız, sıradaki kulübünü de birkaç gün içinde açıklayacağını söyledi. Mbappe, "Bir sonraki kulübümü zamanında açıklayacağım, sadece birkaç gün kaldı. Avrupa Şampiyonası'ndan önce olur mu, bilmiyorum. Hala birkaç adım var" dedi.

PSG'de geride kalan sezonda 47 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 44 gol attı ve 10 asist yaptı.