Cumhuriyet Gazetesi Logo
Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi

Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi

19.05.2026 20:30:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Alcaraz, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda," İyileşme sürecim iyi gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum, ancak maalesef henüz oynamaya hazır değilim ve bu nedenle Queen's ve Wimbledon'daki çim kort sezonundan çekilmek zorundayım. Bunlar benim için gerçekten çok özel iki turnuva ve onları çok özleyeceğim. En kısa sürede geri dönmek için çok çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı.

Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

İlgili Konular: #tenis #Carlos Alcaraz #wimbledon

İlgili Haberler

Carlos Alcaraz, Madrid Açık'tan çekildi
Carlos Alcaraz, Madrid Açık'tan çekildi Dünya 2 numarası Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Madrid Masters 1000 tenis turnuvasından çekildiğini açıkladı.
87 yıllık rekoru kırdı: Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
87 yıllık rekoru kırdı: Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz! Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz finalde Sırp raket Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Avustralya Açık'ta tek erkeklerde ilk finalist Alcaraz
Avustralya Açık'ta tek erkeklerde ilk finalist Alcaraz Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkeklerde finale yükselen ilk isim oldu.