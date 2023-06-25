Carlos Alcaraz yeniden 1 numara!

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ATP 500 turnuvası Queen's Club tek erkeklerde şampiyon olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 23:12
Carlos Alcaraz yeniden 1 numara!
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'da tek erkeklerde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvada 20 yaşındaki tenisçi, finalde Avustralyalı raket Alex de Minaur'a karşı 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazandığı şampiyonlukla tek erkeklerde dünya bir numarası pozisyonuna yeniden yükseldi.

WIMBLEDON'DA SERİBAŞI OLDU

İspanyol tenisçi, dünya sıralamasında Sırp raket Novak Djokovic'i geçerek 3 Temmuz'da başlayacak grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak mücadele edecek.


Carlos Alcaraz ATP wimbledon

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