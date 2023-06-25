Carlos Alcaraz yeniden 1 numara!
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ATP 500 turnuvası Queen's Club tek erkeklerde şampiyon olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'da tek erkeklerde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvada 20 yaşındaki tenisçi, finalde Avustralyalı raket Alex de Minaur'a karşı 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazandığı şampiyonlukla tek erkeklerde dünya bir numarası pozisyonuna yeniden yükseldi.
WIMBLEDON'DA SERİBAŞI OLDU
İspanyol tenisçi, dünya sıralamasında Sırp raket Novak Djokovic'i geçerek 3 Temmuz'da başlayacak grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak mücadele edecek.
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