Carlos Tevez isyan etti: 'Üç oyuncum toplama çıkarma yapmayı bilmiyor'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:35

Güncelleme: 10.10.2023 - 18:35

Independiente Teknik Direktörü Carlos Tevez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tevez, Arjantin ekibindeki 3 oyuncunun okuma yazma bilmediğini açıkladı.

"ÜÇ OYUNCUM TOPLAMA ÇIKARMA YAPMAYI BİLMİYOR"

39 yaşındaki teknik direktör, "Üç tane futbolcum toplama çıkarma yapmayı bilmediklerini söylediler. Bu yoksulluktur! Bir çocuğun karnını doyurursun, ona yardımcı olursun ama dersler.... Bu çocuklar hangi sözleşmeye imza attıklarını bile bilmiyorlar" dedi.

Tevez ayrıca, "Kulüple konuştum ve onlara öğretmen tutmaya karar verdik. Antrenmanlardan sonra 2 saat ders çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.