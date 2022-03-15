CAS, Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itirazı reddetti

15 Mart 2022 Salı, 21:01

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonunun (RFS), UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, RFS'nin, CAS prosedürü sürerken UEFA İcra Kurulunun kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

Tarafların hızlandırılmış prosedürü kabul etmediği ve tahkim sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.

RFS'nin, FIFA Konseyi kararının yürütmesinin durdurulması talebine ilişkin CAS kararının ise muhtemelen bu hafta sonunda yayımlanacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Milli takım ve kulüpleri müsabakalardan men edilen Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilmişti.







