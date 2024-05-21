Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor

Çaykur Rizespor'un Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları start verdi.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:55
Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.


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