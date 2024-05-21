Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor
Çaykur Rizespor'un Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları start verdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
- En iyi babalar bu 4 burçtan çıkıyor!
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Netanyahu' kararı
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı
- Milli yas ilan edildi!
- ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- 'Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım'