Rizespor deplasmanda farklı kazandı! İstanbulspor 0 - 4 Çaykur Rizespor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 19:10

Güncelleme: 02.04.2024 - 19:10

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulspor ile İlhan Palut'un yönetiminindeki Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor 4-0 kazanırken goller; 4. dakikada Ibrahim Olawoyin, 44 ve 64. dakikalarda Martin Minchev ve 90. dakikada David Akintola kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 45'e yükseltirken, İstanbulspor 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.