3.11.2025 22:44:00
3.11.2025 22:44:00
Çaykur Rizespor'a kendi sahasında tek gol yetti!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor, 1-0 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Atilla Mocsi attı.

3 HAFTALIK HASRETİNE SON VERDİ

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 haftalık aranın ardından galip geldi. Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Rizespor, puanını 13'e yükseltti ve 11. sırada haftayı kapattı. Karagümrük ise 4 puanla son sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karagümrük, Konyaspor'u konuk edecek.

