Çaykur Rizespor'a kendi sahasında tek gol yetti!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor, 1-0 kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Atilla Mocsi attı.
3 HAFTALIK HASRETİNE SON VERDİ
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 haftalık aranın ardından galip geldi. Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.
Karşılaşmanın ardından Rizespor, puanını 13'e yükseltti ve 11. sırada haftayı kapattı. Karagümrük ise 4 puanla son sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karagümrük, Konyaspor'u konuk edecek.