5 gollü nefes kesen maç: Rizespor'dan Samsunspor karşısında muhteşem geri dönüş!
Çaykur Rizespor, evinde son 4 maçını kazanan Reeder Samsunspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 3-2'lik skorla kazandı.
Samsunspor'u öne geçiren golleri 23. dakikada Samet Akaydin kendi kalesine ve 41. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
RİZESPOR'DAN ÇILGIN GERİ DÖNÜŞ
Çaykur Rizespor, 52. dakikada Ibrahim Olawoyin ile farkı 1'e indirdi. Ali Sowe, 86. dakikada skora dengeyi getirdi. Altin Zeqiri, 88. dakikada Rizespor'a galibiyeti getirdi.
SAMSUNSPOR, 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Evinde 4 maç sonra kaybeden üçüncü sıradaki Samsunspor, 46 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla 4. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkının 5'e inmesine engel olamadı.
RİZESPOR, 3 MAÇ SONRA PUAN ALDI
Ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren ve 26 Ocak'tan beri ilk kez puan alan Çaykur Rizespor, 30 puana yükseldi.
GELECEK HAFTA İZMİR'DE HEYECAN VERİCİ MAÇ
Reeder Samsunspor, gelecek hafta 6. sıradaki Göztepe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
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