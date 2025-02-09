Çaykur Rizespor ayrılığı duyurdu: 'Son dakika sürprizi olmazsa...'
Süper Lig ekibi Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'tan kiraladıkları Amir Hadziahmetovic'in siyah-beyazlı takıma geri döneceğini açıkladı.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı.
Kasımpaşa maçının ardından açıklamada bulunan Palut, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın (pazartesi) Beşiktaş'a dönecek" ifadelerini kullandı.
22 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Etiketler: #amir hadziahmetovic #beşiktaş #transfer
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