Çaykur Rizespor ayrılığı duyurdu: 'Son dakika sürprizi olmazsa...'

Süper Lig ekibi Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'tan kiraladıkları Amir Hadziahmetovic'in siyah-beyazlı takıma geri döneceğini açıkladı.

Çaykur Rizespor ayrılığı duyurdu: 'Son dakika sürprizi olmazsa...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:31

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı.

Kasımpaşa maçının ardından açıklamada bulunan Palut, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın (pazartesi) Beşiktaş'a dönecek" ifadelerini kullandı.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.


Etiketler: #amir hadziahmetovic #beşiktaş #transfer

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus açıklaması!
Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Federasyon Eskimo sanıyor olabilir'

Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Federasyon Eskimo sanıyor olabilir'
Eski hakemler Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler