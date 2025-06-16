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Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut kararı: Resmen açıklandı!

Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut kararı: Resmen açıklandı!

16.06.2025 15:41:00
Güncellenme:
DHA
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Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut kararı: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, deneyimli teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2 yıldır Karadeniz temsilcisinde teknik direktörlük görevini yürüten İlhan Palut’la yola devam kararı aldı.

Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor’umuz, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur

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