Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:29
Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin attı.

HATAYSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ

Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'da bu yenilginin ardından galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Son galibiyetini yaklaşık iki ay önce Galatasaray'a karşı alan bordo beyazlılar, bu süreçte oynadıkları 6 karşılaşmada 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

RİZESPOR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Karadeniz temsilcisi, o tarihten bu yana ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'deki puanını 29'a çıkaran Rizespor 5. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Hatayspor ise 14. basamakta bulunuyor.


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