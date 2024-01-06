Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin attı.
HATAYSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ
Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'da bu yenilginin ardından galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Son galibiyetini yaklaşık iki ay önce Galatasaray'a karşı alan bordo beyazlılar, bu süreçte oynadıkları 6 karşılaşmada 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.
RİZESPOR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Karadeniz temsilcisi, o tarihten bu yana ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Trendyol Süper Lig'deki puanını 29'a çıkaran Rizespor 5. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Hatayspor ise 14. basamakta bulunuyor.
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