Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:20
Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u tek golle geçti
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Trendyol Süper Lig'de İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 5. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.


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