Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u tek golle geçti

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:20

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:20

Trendyol Süper Lig'de İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 5. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.