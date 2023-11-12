Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 5. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
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