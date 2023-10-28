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Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi: 'Emeğimiz gasp edildi'

Çaykur Rizespor, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 23:15
Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi: 'Emeğimiz gasp edildi'
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. 

Karadeniz ekibi maç sonu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Gencecik çocukların emeklerine yazık. Eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık. Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın! Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir. Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, Süper Lig’e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

 


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