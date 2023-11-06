Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında sahalarda ender görülecek penaltı kararı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan karşılaşmada sahalarda ender görülecek bir penaltı kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 21:24
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında sahalarda ender görülecek penaltı kararı
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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

19. dakikada Çaykur Rizespor aut atışı kullanacağı sırada kaleci Gökhan Akkan, topu takım arkadaşı Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan, topu elle düzeltti.

Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.

"ONA BIRAKTIM"

Kaleci Gökhan Akkan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak penaltı kararı değişmedi.

Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.


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