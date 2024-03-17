Çaykur Rizespor kötü gidişe dur dedi: Gaziantep FK'yi 3 golle geçti!

Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:45

Güncelleme: 17.03.2024 - 15:45

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Gaziantep'in golü 54. dakikada Deian Sorescu'dan geldi. Rizespor'a eşitliği getiren golü ise Gaziantep FK'den Salem M'Bakata 64. dakikada kendi kalesine kaydetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 84. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 90+7'de Altin Zeqiri attı.

RİZESPOR PENALTI KAÇIRDI

Ayrıca Rizespor'da Jonjo Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi

Son 5 maçında 4 yenilgi alan İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, bu galibiyet birlikte ile puanını 42'ye yükseltti.

Selçuk İnan ile çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK ise bu sonuçla birlikte 31 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, İstanbulspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u ağırlayacak.