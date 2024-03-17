Çaykur Rizespor kötü gidişe dur dedi: Gaziantep FK'yi 3 golle geçti!
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Gaziantep'in golü 54. dakikada Deian Sorescu'dan geldi. Rizespor'a eşitliği getiren golü ise Gaziantep FK'den Salem M'Bakata 64. dakikada kendi kalesine kaydetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 84. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 90+7'de Altin Zeqiri attı.
RİZESPOR PENALTI KAÇIRDI
Ayrıca Rizespor'da Jonjo Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi
Son 5 maçında 4 yenilgi alan İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, bu galibiyet birlikte ile puanını 42'ye yükseltti.
Selçuk İnan ile çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK ise bu sonuçla birlikte 31 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, İstanbulspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
- Aci ailesini yıkan ikinci ölüm