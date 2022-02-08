Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da
Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.
Türkiye'de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü yeniden renklerine bağladı.
Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Antalyaspor'un oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020-21 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş’ün sözleşmesi feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.
FORMA ŞANSI BULAMADI
Sinan Gümüş geçtiğimiz sezonun başında Emre Belözoğlu'nun transferi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. 28 yaşındaki forvet, Vitor Pereira geldiğinde yollar ayrılmak istenmiş, ancak oyuncu Fenerbahçe'de kalmak için diretmişti. Bu isteğinden dolayı da Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
SADECE 20 MAÇA ÇIKABİLDİ
Fenerbahçe formasıyla sadece 20 maçta forma şansı bulabilen Gümüş, 3 gol 1 asistlik performans ortaya koyabildi. Transfermarkt verilerine göre, 28 yaşındaki Sinan Gümüş'ün piyasa değeri 300 bin euro.
İlgili Haberler
- Antalyaspor’dan Sinan Gümüş'e transfer teklifi
- Sinan Gümüş, Antalyaspor'a geri dönüyor
- Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Sinan Gümüş açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- Fenerbahçeli oyuncuya transfer teklifi
- Tablo açıklandı: Vaka sayısı yeniden 110 binin üzerinde!
- Fantezi yapmak isterken canından oldu!
- Bakan Nebati'ye 'Londra' göndermesi
- Fenerbahçeli futbolcu Süper Lig'de kaldı
- Miras kavgasında kan aktı: Kardeşiyle yengesini öldürdü
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kritik açıklamalar
- 9 gollü maç nefesleri kesti