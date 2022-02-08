Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

08 Şubat 2022 Salı, 20:15

Türkiye'de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü yeniden renklerine bağladı.

Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020-21 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş’ün sözleşmesi feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sinan Gümüş geçtiğimiz sezonun başında Emre Belözoğlu'nun transferi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. 28 yaşındaki forvet, Vitor Pereira geldiğinde yollar ayrılmak istenmiş, ancak oyuncu Fenerbahçe'de kalmak için diretmişti. Bu isteğinden dolayı da Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

SADECE 20 MAÇA ÇIKABİLDİ

Fenerbahçe formasıyla sadece 20 maçta forma şansı bulabilen Gümüş, 3 gol 1 asistlik performans ortaya koyabildi. Transfermarkt verilerine göre, 28 yaşındaki Sinan Gümüş'ün piyasa değeri 300 bin euro.