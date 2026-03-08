Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaykur Rizespor serisini 4 maça çıkardı!

8.03.2026 15:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü dakika 10'da penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.

SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Recep Uçar'ın ekibi Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Öte yandan Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor'un ise ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 30 yaptı. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

#süper lig #antalyaspor #çaykur rizespor

