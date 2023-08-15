Çaykur Rizespor'dan Dimitri Payet açıklaması!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 20:25

Güncelleme: 15.08.2023 - 20:25

Çaykur Rizespor, sosyal medyada ortaya atılan transfer iddialarının ardından bir açıklama yayınladı.

Rizespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada ortaya atılan "kulübümüzün profesyonel futbolcular Mathias Oyewusi, Philip Anthony Jones, Devid De Santana Silva, Dimitri Payet, Jorge Djaniny Tavares Semedo, Tanguy Coulibaly, Olimpui Morutan ve Taha Abdi Ali transferi ilgilendiği, menajerlerinin Rize'de olduğu" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."