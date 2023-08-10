Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic'i transfer etti
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Milli Takımı futbolcusu Dal Varesanovic'i renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
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