Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic'i transfer etti

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Milli Takımı futbolcusu Dal Varesanovic'i renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:17
Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic'i transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.


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