Rizespor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Bitti'
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor, maç sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı.
Çaykur Rizespor'un paylaşımı şu şekilde:
bitti... pic.twitter.com/DCpglb3mGx— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2025
Etiketler: #fenerbahçe #çaykur rizespor #süper lig
Spor Haberleri
- Rizespor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı!
- Fenerbahçelilerden teğmenlere büyük destek!
- Tottenham'ın 7 maçlık hasreti sona erdi!
- Manchester United'a Crystal Palace şoku!
- Barcelona Robert Lewandowski ile güldü!
- Fenerbahçe'den Saint-Maximin kararı!
- Galatasaray'dan 2 isim için sakatlık açıklaması!
- Alanyaspor'a kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!
- Fatih Karagümrük deplasmanda puanı çıkardı!
- Amedspor son dakikada yıkıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması
- Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
- Uçum, teğmenlerin ihracını böyle savundu!
- Merve Özbey’in eşi ve bir Emniyet müdürü gözaltında!