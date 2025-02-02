Rizespor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Bitti'

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor, maç sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Rizespor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Bitti'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 21:29

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı. 

Çaykur Rizespor'un paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #fenerbahçe #çaykur rizespor #süper lig

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