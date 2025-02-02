Rizespor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Bitti'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 21:29

Güncelleme: 02.02.2025 - 21:29

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor'un paylaşımı şu şekilde: