Fenerbahçe'den Kadıköy'de müthiş geri dönüş: Fenerbahçe 3-2 Rizespor

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:04

Güncelleme: 02.02.2025 - 22:04

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor, Ali Sowe'nin 6 ve 13. dakikadaki iki golüyle maça 2-0 önde başladı.

42. dakikada Milan Skriniar ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edilen Fenerbahçe, 45+6'da VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve 45+8'de Dzeko'nun penaltısıyla farkı 1'e indirdi.

Penaltı pozisyonunda Skriniar'a faul yapan Olawoyin, VAR incelemesi sonrası ikinci sarı kartını gördü ve Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı.

DZEKO'DAN EŞİTLİK GOLÜ

Maçta 56 ile 76. dakikalar arası üç topu direkten dönen Fenerbahçe, 79. dakikada Edin Dzeko'nun iki golüyle skora eşitliği getirdi.

EN-NESYRI KAFA GOLÜYLE KAZANDIRDI

82. dakikada Anderson Talisca'nın direkten dönen şutuyla gole yaklaşan Fenerbahçe, 89. dakikada En-Nesyri'nin kafa golüyle kazandı.

Golden sonra formasını çıkaran En-Nesyri, cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA FARKI 3'E İNDİRDİ

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 51 yaptı ve 54 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 3-2 Rizespor

90' GOL İPTAL | Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90' GOL | Edin Dzeko farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

90' Cenk Tosun'un sol kanatta yerden yaptığı ortada Dzeko'nun şutu üstten auta çıktı.

90' Kontra atağa çıkan Rizespor'da Mihtat Pala'nın ceza sahasından şutu az farkla dışarı çıktı.

90' Top kaybı sonucu topla buluşan En-Nesyri'nin şutunu Tarık kurtardı!

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 10 dakika ilave edildi.

90' Gol sonrası formasını çıkaran En-Nesyri sarı kart görerek Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

90' Tadic'in sol kanattan ortasında kafayı vuran Youssef En-Nesyri golü atıyor. Fenerbahçe maçta üstünlüğü yakaladı!

89' GOL | Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

83' Rizespor'da Amir Hadziahmetovic yerine Muhamed Buljubasic oyunda.

81' Fenerbahçe'de Diego Carlos oyundan çıkarken Cenk Tosun dahil oldu.

80' İçeriye yapılan ortada topa vuran Talisca'nın şutu Tarık'tan sekti. Dönen topu Dzeko tamamladı ve Fenerbahçe eşitliği sağladı.

79' GOL | Edin Dzeko beraberliği getiren golü kaydetti.

78' KIRMIZI KART | Rizespor'da Ghezzal ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

77' Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın plasesi üst direkten döndü.

75' Oğuz Aydın'ın içeriye yaptığı ortada kafalardan seken top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun topu üst direkte patladı.

75' Fenerbahçe'nin kazandığı topta Szymanski'nin sol içte yaptığı ortaya En-Nesyri kafayla vurdu. Yakın köşeden Tarık Çetin topu kornere çelmeyi başardı.

72' Fenerbahçe'de Kostic oyundan çıkarken İrfan Can Kahveci dahil oldu.

69' Tadic'in sağ kanattan ortasında top kaleci Tarık'ta kaldı.

68' Talisca'nın sağ kanattan ortasında top Hojer'e çarpıp dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.

62' Fenerbahçe'de Levent Mercan oyundan çıkarken Anderson Talisca dahil oldu.

55' Oyunu rakip kaleye yıkan Fenerbahçe'de, Dzeko'nun sağ içeriden şutunda top üst direkte patladı.

54' Tadic'in yaptığı ortada En-Nesyri kafayla topu ceza sahasına indirdi. Dzeko'nun dönerek vurduğu vole, altıpasta üstten auta çıktı.

49' Kostic'in ortasında Dzeko'dan seken topa En-Nesyri vurdu fakat vuruş zayıf. Tarık Çetin topu kontrol ediyor.

47' Tadic'in sağ kanattan ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

46' Fenerbahçe'de Amrabat oyundan çıkarken Tadic dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Edin Dzeko penaltıdan bulduğu gol ile farkı bire indirdi.

45' PENALTI VE KIRMIZI KART | Ibrahim Olawoyin'in Skriniar'a yaptığı müdahale sebebiyle karar penaltı. Ibrahim Olawoyin pozisyonda yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bu Olawoyin'in ikinci sarı kartı. Rizespor 10 kişi kalıyor.

45' Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu için potansiyel bir penaltı incelemesi yapılıyor...

45' Amrabat'ın Ghezzal'a arkadan yaptığı müdahale faul. Amrabat sarı kart gördü.

45' Levent Mercan, sol kanattan içeriye doğru girerek ortasını yaptı fakat Rizespor defansı araya girdi. Fenerbahçe korner kullanacak.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

43' GOL İPTAL | Skriniar'ın golü ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

42' GOL | Milan Skriniar, farkı bire indiren golü kaydetti.

28' Fenerbahçe'nin kontrasında Fred'in sol kanada doğru attığı pası Mocsi engelledi.

25' Akintola'nın sol kanattan yaptığı yerden ortayı Diego Carlos uzaklaştırdı.

24' Kullanılan köşe vuruşundan savunamadan seken topa dokunan Fred'in şutu auta gitti.

24' Szymanski'nin yaptığı ortada top kaleye doğru yöneldi fakat dışarıya çıktı. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

23' Amrabat ile girdiği ikili mücadelede Akintola yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

22' Rizespor'das Ibrahim Olawoyin hakemi yanıltmaya yönelik hareket sebebiyle sarı kart gördü.

14' Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru yolladığı topta Akintola topu geriye çıkardı ve Ali Sowe vuruşunda top, savunmadan sekerek ağlarla buluştu.

13' GOL | Ali Sowe, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

7' Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Ibrahim Olawoyin'un yerden pasında Ali Sowe yayda topla buluştu. Uzak köşeye plasesini gönderen Sowe, Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

6' GOL | Ali Sowe, Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.