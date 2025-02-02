Fenerbahçelilerden ihraç edilen teğmenlere büyük destek: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'
Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi TSK'den ihraç edilen teğmenlere destek için "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, ihraç edilen teğmenlere yaptıkları tezahürat ile destek verdi.
Karşılaşma öncesi Kadıköy'de tribünler hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yaptı. Tezahürat, karşılaşma başlayana kadar devam etti.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak subay andını okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenler, disiplinsizlik bahanesiyle TSK'den ihraç edildi.
Etiketler: #fenerbahçe #mustafa kemal atatürk #Teğmen
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