Fenerbahçe'ye Pablo Mari transferinde rakip çıktı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği 28 yaşındaki stoper Pablo Mari için Udinese’nin de devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Joao Pedro, Tiago Çukur ve Joshua King ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde hedefte stoper transferi bulunuyor. Atilla Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı defans bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertlierin listesinde bulunan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.
SERIE A'DAN YENİ TALİP VAR
İtalyan basınındaki habere göre Fenerbahçe'nin, kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Arsenalli futbolcu Pablo Mari'ye Serie A ekibi Monza'nın talip olduğu belirtildi. Geride kalan sezonda Udinese'de forma giyen İspanyol futbolcuyu, İtalyan ekibin transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Kariyerine RCD Mallorca'da başlayan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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