Fenerbahçe - Slovacko biletleri satışa çıkıyor!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynayacağı maçın biletleri satışa sunuluyor.
Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.
Biletler:
01.08.2022 Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)
02.08.2022 Salı günü saat 15:00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
03.08.2022 Çarşamba günü saat 15:00 itibariyle de biletler genel satışa sunulacaktır.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL
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